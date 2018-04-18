наверх
18.04.201807:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Помпео в начале апреля встречался с Ким Чен Ыном - СМИ

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (831)

    (обновлено: )31
    По данным СМИ, поездка Майка Помпео в КНДР состоялась "в течение пасхальных выходных" и стала частью подготовки прямых переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кандидат в госсекретари США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео в начале апреля тайно посещал КНДР, чтобы встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два осведомленных источника.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
    Россия, КНДР, Сирия. Кандидат на пост госсекретаря США Помпео в сенате

    Как пишет издание, поездка состоялась "в течение пасхальных выходных" и стала частью подготовки прямых переговоров Трампа и Ким Чен Ына. Газета отмечает, что данная поездка позволила провести первую "встречу на самом высоком уровне между двумя странами с 2000 года", то есть с момента переговоров госсекретаря Мадлен Олбрайт и северокорейского лидера Ким Чен Ира.

    Читайте также: МИД ЕС оценил обстановку после ударов по Сирии

    Газета сообщает, что ЦРУ, Белый дом, а также правительство КНДР отказались комментировать информацию о встрече Помпео с Ким Чен Ыном.

    В настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Президент США сообщал, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи. Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще. Он также отметил, что контакты с представителями КНДР по подготовке встречи глав двух государств идут "на самом высоком уровне".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Сирии, город Дума. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны