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    Постпред США в ООН вернулась к теме новых санкций против России

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    Санкции США против РФ: новая партия (719)

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    Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу заявил, что заявление Никки Хейли о введении новых санкций в отношении России "временной путаницей" и "шагом на опережение". Сама Хейли утверждает, что "не путается".
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала главу национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, который ранее объяснил заявление Хейли о введении новых санкций в отношении России "временной путаницей" и "шагом на опережение", а также подчеркнула, что ничего не путает.

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    "При всем уважении, я не путаюсь", — цитирует Хейли корреспондент телеканала Fox News Дана Перино в своем Twitter.

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    В воскресенье, 15 апреля апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.  Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.

    Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых санкций, поскольку "не чувствует себя уверенно по поводу их введения".

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    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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