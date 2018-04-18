Постпред США в ООН вернулась к теме новых санкций против России

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала главу национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, который ранее объяснил заявление Хейли о введении новых санкций в отношении России "временной путаницей" и "шагом на опережение", а также подчеркнула, что ничего не путает.

"При всем уважении, я не путаюсь", — цитирует Хейли корреспондент телеканала Fox News Дана Перино в своем Twitter.

Читайте также: Пиар-бомбардировка Трампа: в соцсетях обсудили атаку на Сирию

В воскресенье, 15 апреля апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.

Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых санкций, поскольку "не чувствует себя уверенно по поводу их введения".

Читайте также: Прочь от Москвы. Порошенко обещает создать "свою" церковь

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.