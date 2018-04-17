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    "Пять мест". Трамп заявил, когда может состояться встреча с Ким Чен Ыном

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    На вопрос, где Дональд Трамп намерен провести встречу с северокорейским лидером, Трамп ответил: "Пять мест". Однако он не уточнил, в каких городах возможна встреча.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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    На вопрос, где он будет встречаться с северокорейским лидером, Трамп ответил: "Пять мест". Президент США не уточнил, в каких городах возможна встреча.

    Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

    Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.

    Трамп сейчас встречается во Флориде с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

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