В небе над США взорвался двигатель пассажирского самолета

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек пострадал при взрыве двигателя пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines ("Саутвест эйрлайнз") в США. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

По его данным, самолет, на борту которого находились 143 пассажира и пять членов экипажа, летел рейсом из Нью-Йорка в Даллас, но вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.

Как отмечает издание, двигатель самолета взорвался, одного из пассажиров задело осколками. Пострадавший доставлен в больницу. По некоторым данным, пострадавших больше.

Ранее сообщалось, что самолет Вооруженных сил Алжира потерпел крушение в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Он рухнул всего через несколько минут после взлета.