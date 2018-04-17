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    В мире

    В небе над США взорвался двигатель пассажирского самолета

    (обновлено: )25611
    Самолет, на борту которого находились 143 пассажира и пять членов экипажа, летел рейсом из Нью-Йорка в Даллас, но вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.
    ЧП с самолетом в США
    foxnews.com

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек пострадал при взрыве двигателя пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines ("Саутвест эйрлайнз") в США. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

    По его данным, самолет, на борту которого находились 143 пассажира и пять членов экипажа, летел рейсом из Нью-Йорка в Даллас, но вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.

    Как отмечает издание, двигатель самолета взорвался, одного из пассажиров задело осколками. Пострадавший доставлен в больницу. По некоторым данным, пострадавших больше.

    Ранее сообщалось, что самолет Вооруженных сил Алжира потерпел крушение в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Он рухнул всего через несколько минут после взлета.

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