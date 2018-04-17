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    "От Украины до Сирии". Меркель заявила, что ей пора встретиться с Путиным

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (170)

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    Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, количество тем, которые есть, начиная от Украины и газа до большого комплекса тем по Сирии, требуют прямого обсуждения в обозримом будущем.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в обозримое время, но точная дата пока не согласована, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам в Берлине.

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    "Я считаю, что мы встретимся в обозримом времени, но точная дата сегодня не была согласована", — сказала канцлер

    "Я считаю, что количество тем, которые у нас есть, начиная от Украины и газа до большого комплекса тем по Сирии, требуют прямого обсуждения в обозримом будущем", — добавила Меркель.

    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Министерстве обороны США заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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    На следующие сутки после авиаудара по объектам в Сирии были опубликованы фотографии разрушенных зданий. Сирийское информационное агентство SANA выложило на своем сайте снимки руин Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности.

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