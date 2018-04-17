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    Знаменитый американский политик перенес тяжелую операцию

    (обновлено: )130
    Джон Маккейн, который второй год борется с онкологией, перенес еще одно хирургическое вмешательство. Операция произведена в связи с дивертикулитом - воспалительным заболеванием кишечника, говорится в сообщении.
    Д. Маккейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Сенатор США Джон Маккейн, который лечится от рака мозга, перенес операцию на кишечнике, сообщил в понедельник офис политика.

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    Операция произведена в связи с дивертикулитом — воспалительным заболеванием кишечника, говорится в сообщении.

    Маккейн и его семья благодарны докторам и поддерживающей сенатора общественности, уточнили в офисе Маккейна.

    Дочь сенатора Меган сообщила в Twitter, что ее отец находится в стабильном состоянии. По ее словам, операция была проведена в больнице в Финиксе, штат Аризона.

    У Маккейна, которому 81 год, в 2017 году диагностировали агрессивную форму рака мозга — гелиобластому. Маккейн проходит активную терапию.

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