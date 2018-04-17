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    Западные спецслужбы обвинили хакеров из РФ во взломе сетевого оборудования

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    Отчет служб США и Великобритании "содержит технические детали тактики, техники и процедур, которые применяют спонсируемые российским государством кибер-деятели, чтобы получить информацию о жертвах".
    Хакер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Спецслужбы США и Великобритании обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств и интернет-провайдеров с целью получения информации. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник министерством внутренней безопасности (МВБ) США по итогам расследования, проведенного совместно с ФБР и Национальным центром кибербезопасности Великобритании. При этом в нем никак не объясняется, какое отношение к этому имеет Россия.

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    "Целями являются преимущественно организации из государственного и частного секторов, ведущие инфраструктурные компании и интернет-провайдеры, которые обслуживают эти секторы. Отчет содержит технические детали тактики, техники и процедур, которые применяют спонсируемые российским государством кибер-деятели, чтобы получить информацию о жертвах. Жертвы были определены вследствие серии скоординированных действий США и международных партнеров", — говорится в отчете.

    В частности, целями становились роутеры, свитчи, файрволы и другие устройства, следует из документа. Это позволяло получать данные, в том числе логины и пароли, снимать информацию о конфигурации локальных сетей, получать постоянный доступ к сетям жертв и "потенциально заложить основу для будущих атак", считают его авторы.

    Подобная деятельность была возможна на устройствах с устаревшими протоколами или устройствами, производители которых прекратили поддержку обновлений их протоколов безопасности.

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    Документ описывает технические уязвимости протоколов TCP, HTTP, CNMP и SMI, а также описывает, как именно злоумышленники через них получали доступ к данным. Здесь же содержатся и рекомендации по поводу того, как обезопасить устройства.

    На данный момент комментариев МВБ о том, на основании чего был сделан вывод и причастности к этому России, не поступало.

    Напомним, ранее США обвинили Россию в отрабатывании кибератак в Украине. 

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