Фото дня. "Майдан" в Армении

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Более 30 человек, пострадавших в ходе столкновений между полицией и противниками назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером, проходят лечение в медучреждениях, сообщила пресс-служба Минздрава.

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"Лечение продолжает 31 пострадавший. Их навестил исполняющий обязанности министра здравоохранения Левон Алтунян. Ему доложили, что состояние большинства пострадавших удовлетворительное, за ними осуществляется медицинский надзор", — говорится в сообщении Минздрава.

Участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. По данным Минздрава, за медпомощью обратились 46 человек.