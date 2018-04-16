наверх
16.04.201820:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.12+ 0.14
  • EUR32.18+ 0.16
Рубрики
Ещё
    В мире

    Фото дня. "Майдан" в Армении

    (обновлено: )22206
    Лечение продолжает 31 пострадавший. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, за ними осуществляется медицинский надзор.
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Более 30 человек, пострадавших в ходе столкновений между полицией и противниками назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером, проходят лечение в медучреждениях, сообщила пресс-служба Минздрава.

    Смотрите также: В Ереване произошли столкновения между полицией и митингующими

    "Лечение продолжает 31 пострадавший. Их навестил исполняющий обязанности министра здравоохранения Левон Алтунян. Ему доложили, что состояние большинства пострадавших удовлетворительное, за ними осуществляется медицинский надзор", — говорится в сообщении Минздрава.

    Участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. По данным Минздрава, за медпомощью обратились 46 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Российский депутат растоптал iPad из-за американских санкций
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство