Противники Саргсяна решили ночевать у парламента Армении

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. Митингующие против назначения премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна переносят свой лагерь от площади Франции ближе к парламенту — на проспект маршала Баграмяна, они намерены остаться там на ночь, заявил в понедельник руководитель акции Никол Пашинян.

"Мы никуда не уходим. Мы переносим сюда технику и будем проводить митинг здесь", — сказал Пашинян перед полицейским оцеплением на проспекте Баграмяна. По его словам, основной митинг состоится в 19.00 по местному времени.

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Пашинян прибыл к месту акции из медцентра "Наири", куда был доставлен после стычки с полицией, когда его сторонники пытались прорваться к парламенту. Он сообщил журналистам, что поцарапал руку о колючую проволоку.

"Никакого насилия в отношении меня полиция не применяла", — отметил Пашинян.

Напомним, новый президент Армении вступил в должность 9 апреля.