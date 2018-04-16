Американские ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Одна ноздря всегда дышит лучше, чем другая, это регулируется парасимпатической нервной системой, сообщает ScienceAlert со ссылкой на американских исследователей.

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Ноздри сменяют друг друга в течение дня, и обычно люди этого не замечают. Это нужно для того, чтобы улучшить восприятие запахов. Некоторые запахи лучше улавливаются при быстром прохождении воздуха, другие — при медленном. Таким образом, заложенность одной ноздри обеспечивает лучшее обоняние.

Кроме того, смена циклов помогает восстанавливать слизистые внутри носа, особенно это важно в мегаполисах, где дыхательные органы подвергаются воздействию грязного воздуха. Эффект заложенности достигается за счет наполнения тканей носа кровью.

Ранее сообщалось, что в Великобритании группа ученых-генетиков обнаружила взаимосвязи между генетическим набором человека и его вредными привычками.