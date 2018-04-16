Учёные рассказали, как нужно пить пиво

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Профессор Университета Хаддерсфилда Уильям Ли сообщил, что идеальный бокал для пива имеет необычную форму.

Бокал расположен на толстой ножке, а его края сужаются от верхней части к нижней. Внешне он похож на бокал для мартини или коктейлей.

По словам профессора, именно эта форма позволяет пивной пене быстрее оседать на стеклянных стенках. Кроме того, пузырьки газа в таком стакане меньше стремятся наверх, они пристают к толстому дну бокала, к которому они пристают, сообщает The Sun.

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