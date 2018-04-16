В столкновениях в американской тюрьме погибли 7 заключенных, 17 ранены

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Семь заключенных погибли, 17 пострадали в ходе столкновений в тюрьме американского штата Южная Каролина, сообщает радиостанция WSB.

Как заявил представитель исправительного учреждения Lee Correctional, столкновения начались в ночь на понедельник по местному времени.

The incident at Lee CI resulted in 17 inmates requiring outside medical attention and 7 inmates were killed. — SC Dept. Corrections (@SCDCNews) 16 апреля 2018 г.

Подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что двадцать один человек был убит в результате попытки массового побега заключенных из тюрьмы в бразильском городе Белен.