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    В мире

    В столкновениях в американской тюрьме погибли 7 заключенных, 17 ранены

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    Как заявил представитель исправительного учреждения Lee Correctional, столкновения, в ходе которых погибли семь заключенных и пострадали 17, начались в ночь на понедельник по местному времени.
    Кадры с места ЧП
    @LeeCountyFire

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Семь заключенных погибли, 17 пострадали в ходе столкновений в тюрьме американского штата Южная Каролина, сообщает радиостанция WSB.

    Как заявил представитель исправительного учреждения Lee Correctional, столкновения начались в ночь на понедельник по местному времени.

    Подробности инцидента не приводятся.

    Ранее сообщалось, что двадцать один человек был убит в результате попытки массового побега заключенных из тюрьмы в бразильском городе Белен.

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