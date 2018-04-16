Девочка-смурфик из Лондона взорвала сеть

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Трехлетняя Ева Лотт из Лондона стала звездой сети после того, как полностью измазалась синей краской своей старшей сестры.

Стив и Джульет ненадолго оставили дочку без присмотра и когда вернулись, обнаружили свою младшую дочь полностью синей.

Как сообщает The Sun, родители отмывали дочь почти два часа при помощи разнообразных средств для мытья. Краска оказалась не токсичной и юная художница не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской стали матерями две 14-летние девочки.