Девочка-смурфик из Лондона взорвала сеть

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Трехлетняя Ева Лотт из Лондона стала звездой сети после того, как полностью измазалась синей краской своей старшей сестры.
Стив и Джульет ненадолго оставили дочку без присмотра и когда вернулись, обнаружили свою младшую дочь полностью синей.
Как сообщает The Sun, родители отмывали дочь почти два часа при помощи разнообразных средств для мытья. Краска оказалась не токсичной и юная художница не пострадала.
Девочка-смурфик
Ранее сообщалось, что в Тернопольской стали матерями две 14-летние девочки.