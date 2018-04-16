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    Девочка-смурфик из Лондона взорвала сеть

    (обновлено: )33703
    Родители трехлетней Евы оставили ее саму лишь ненадолго и за это время ребенок полностью выкрасил себя синей краской.
    Девочка-смурфик
    thesun.co.uk

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Трехлетняя Ева Лотт из Лондона стала звездой сети после того, как полностью измазалась синей краской своей старшей сестры.

    Стив и Джульет ненадолго оставили дочку без присмотра и когда вернулись, обнаружили свою младшую дочь полностью синей.

    Как сообщает The Sun, родители отмывали дочь почти два часа  при помощи разнообразных средств для мытья. Краска оказалась не токсичной и юная художница не пострадала.

    thesun.co.uk
    Девочка-смурфик

    Ранее сообщалось, что в Тернопольской стали матерями две 14-летние девочки.

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