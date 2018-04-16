Трамп не хотел критиковать Путина даже в личных беседах – экс-глава ФБР

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Экс-директор ФБР Джеймс Коми, уволенный со своего поста в мае прошлого года, заявил, что во время его работы на должности главы ведомства президент США Дональд Трамп "отказывался критиковать" российского лидера Владимира Путина, даже при личном общении.

"Не знаю, что за этим стоит. Для меня было это загадкой, даже после того, как президент Трамп стал президентом, я обнаружил, что он не стал бы критиковать его даже в разговорах с глазу на глаз. Я могу понять, что президент может принять геополитическое решение, что "я не должен критиковать лидера страны-противника публично по неким причинам". Но я обнаружил, что президент Трамп не хотел бы этого делать даже частным образом, и я не знаю, почему", — заявил Коми в интервью телеканалу ABC News, отвечая на вопрос о том, что Трамп "отказывался критиковать Владимира Путина".

Коми отметил, что "никогда не видел", чтобы Трамп в личных разговорах мог признать "противника противником". "Можно подумать, что частным образом, в разговорах с директором ФБР, чья работа – предотвращать российские атаки, можно признать, что наш противник – это наш противник. Но я никогда этого не видел. Причин я не знаю", — добавил он.

Интервью телеканалу предваряет выход 17 апреля мемуаров Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", посвящённых его взаимодействию с Трампом.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.

Президент США Дональд Трамп, вступив в полномочия, оставил Коми в должности, однако в мае 2017 года уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о "вмешательстве РФ" в выборы в США и "российских" связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа за месяц упал на 4% — до 39%, свидетельствуют данные опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal.