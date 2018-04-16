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    В Китае заявили о новейшем "смертельном оружии"

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    Ракета способна как дать ответный ядерный удар, так и нанести прицельный удар по целям на суше, а также по крупным и средним кораблям в море на средние и дальние расстояния.
    Баллистическая ракета Dongfeng 5B (DF-5B) Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая получили на вооружение баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную нанести ответный ядерный удар, сообщили официальные китайские СМИ.

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    "Развернутая система ракетного вооружения – самостоятельно разработанная баллистическая ракета средней дальности, на которую Китай обладает всеми интеллектуальными правами", — сообщает агентство Синьхуа.

    Отмечается, что церемония принятия на вооружение состоялась на днях в одной из частей ракетных войск. Ракета способна как дать ответный ядерный удар, так и нанести прицельный удар по целям на суше, а также по крупным и средним кораблям в море на средние и дальние расстояния.

    Как пишет агентство, новая ракета является "смертельным оружием" действующей армии Китая.

    Официальное принятие на вооружение нового типа ракеты означает дальнейшее повышение стратегической обороноспособности ракетных войск страны, добавляет Синьхуа.

    Ранее Министерство коммерции КНР заявляла, что Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее.

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