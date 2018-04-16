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    В мире

    В США по ошибке "похоронили" жену экс-президента Буша

    (обновлено: )14310
    Как пишут американские СМИ, телеканал CBS опубликовал на своем сайте некролог жены экс-президента США Джорджа Буша-старшегос пометкой "не публиковать". Через некоторое время статью убрали.
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    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Американский телеканал CBS ошибочно опубликовал некролог бывшей первой леди, жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары, сообщает издание Miami Herald.

    Как пишет издание, телеканал опубликовал на своем сайте некролог с пометкой "не публиковать". Через некоторое время статью убрали.

    В воскресенье стало известно, что Барбара Буш после нескольких неудачных госпитализаций решила не искать новых методов лечения и быть с семьей.

    Американские СМИ писали, что Буш была госпитализирована для лечения бронхита в январе 2017 года. У нее прошла также операция на сердце в 2009 году. В прошлом году ее лечили от болезни щитовидной железы, известной как болезнь Грейвса.

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