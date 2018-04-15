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    Появились первые официальные итоги выборов президента Черногории

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    Согласно первым данным избиркома, социалист Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории с предварительным результатом в 57%. Он уже провозгласил свою победу.
    Кандидат, лидер Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Социалист Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории с предварительным результатом в 57%, свидетельствуют первые официальные данные подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии.

    Главный конкурент Джукановича — экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий "Демократический фронт" (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает около 33%.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президентские выборы в Черногории

    Мило Джуканович уже провозгласил свою победу. Он едва смог протиснуться через толпу сторонников, пытающихся его обнять или пожать руку. Собравшиеся скандировали "Мило! Мило!".

    "Пришло время сообщить, что мы выполнили обещание и получили еще одну победу в пользу европейской Черногории", — заявил Джуканович в обращении к сторонникам в штабе партии.

    Всего в выборах участвуют семь кандидатов. В случае, если один из претендентов наберет свыше 50% в первом туре, второй тур не проводится. Президент Черногории избирается сроком на пять лет.

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