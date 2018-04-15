Появились первые официальные итоги выборов президента Черногории

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Социалист Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории с предварительным результатом в 57%, свидетельствуют первые официальные данные подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии.

Главный конкурент Джукановича — экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий "Демократический фронт" (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает около 33%.

Мило Джуканович уже провозгласил свою победу. Он едва смог протиснуться через толпу сторонников, пытающихся его обнять или пожать руку. Собравшиеся скандировали "Мило! Мило!".

"Пришло время сообщить, что мы выполнили обещание и получили еще одну победу в пользу европейской Черногории", — заявил Джуканович в обращении к сторонникам в штабе партии.

Всего в выборах участвуют семь кандидатов. В случае, если один из претендентов наберет свыше 50% в первом туре, второй тур не проводится. Президент Черногории избирается сроком на пять лет.