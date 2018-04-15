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    Результаты exit poll показали победителя президентских выборов в Черногории

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    В Черногории в седьмой раз в истории страны состоялись президентские выборы. По данным exit poll, более 50 процентов в первом туре набрал бывший премьер-министр.
    Президентские выборы в Черногории
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости украина. Экс-премьер и глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович на выборах президента Черногории набирает свыше 50% голосов, свидетельствуют данные exit poll.

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    "Мило Джуканович получает 54% голосов на основании обработки 17,3% материала", — сообщил Центр мониторинга (CеMI).

    Самая маленькая из республик бывшей Югославии выбирает президента в седьмой раз с 1990 года, когда здесь была введена многопартийная система. Немногим более 1,2 тысячи мест для голосования были открыты с 7.00 (8.00 по Киеву) до 20.00 (21.00 по Киеву).

    Избирком ранее зарегистрировал свыше 2 тысяч местных и иностранных наблюдателей, включая представителей миссии ОБСЕ. Правом голоса в стране обладают 532 тысячи 599 человек.

    Государственная избирательная комиссия Черногории ранее утвердила семь кандидатов в президенты. По оценкам аналитиков региона и результатам соцопросов, безусловным фаворитом являлся пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны, глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который фактически находится у власти в Черногории с 1991 года.

    Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.

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