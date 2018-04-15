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    Главы арабских государств осудили Сирию из-за химоружия

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (141)

    (обновлено: )26715
    Мнения арабских государств в отношении удара по Сирии разделились: в поддержку ударов выступили Катар, Саудовская Аравия. С осуждением ракетных ударов выступили Ливан, Алжир и Ирак.
    Лига арабских государств. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украины. Главы арабских государств осудили применение химического оружия правительством Сирии и потребовали международного расследования, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA
    Появились фото масштабных разрушений после удара по Сирии

    Саммит ЛАГ (Лига арабских государств) проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

    "Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа", — процитировал итоговое заявление саммита ЛАГ глава саудовского МИД.

    Особое внимание на заседании глав государств-членов ЛАГ было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США, Британии и Франции.

    Мнения арабских государств в отношении этой атаки резко разделились: в поддержку ударов выступили Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). С осуждением ракетных ударов выступили Ливан, Алжир и Ирак.

    Смотрите также: США показали запуск ракет по Сирии

    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Министерстве обороны США заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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