Главы арабских государств осудили Сирию из-за химоружия

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украины. Главы арабских государств осудили применение химического оружия правительством Сирии и потребовали международного расследования, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Саммит ЛАГ (Лига арабских государств) проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

"Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа", — процитировал итоговое заявление саммита ЛАГ глава саудовского МИД.

Особое внимание на заседании глав государств-членов ЛАГ было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США, Британии и Франции.

Мнения арабских государств в отношении этой атаки резко разделились: в поддержку ударов выступили Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). С осуждением ракетных ударов выступили Ливан, Алжир и Ирак.

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Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Министерстве обороны США заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.