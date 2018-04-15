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    В Черногории стартовали выборы президента

    (обновлено: )25
    В избиркоме уточнили, что голосование "проходит мирно, без инцидентов", а на участке в городе Будва, который по техническим причинам был открыт позже, волеизъявление будет продолжено на один час.
    Выборы в Черногории
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Выборы президента Черногории в воскресенье проходят без инцидентов и нарушений, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК).

    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк. Архивное фото
    Голос Столицы/Евгений Котенко
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    "До 9.00 проголосовали 39,7 тысячи избирателей, что составляет 7,46%", — сообщил представитель ГИК на пресс-конференции.

    В избиркоме уточнили, что голосование "проходит мирно, без инцидентов", а на участке в городе Будва, который по техническим причинам был открыт позже, волеизъявление будет продолжено на один час.

    Наблюдатели неправительственных организаций Центр мониторинга (CеMI) и Центр по демократическому переходу (CDT) сообщили о нарушениях на ряде участков: отсутствии некоторых членов участковых комиссий, громком произнесении членами комиссий имен избирателей, демонстрации избирателями своих бюллетеней, а также технических неполадках на местах для голосования.

    Самая маленькая из республик бывшей Югославии выбирает президента в седьмой раз с 1990 года, когда здесь была введена многопартийная система.

    Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.

    В феврале в Черногории было совершено нападение на посольство США.

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