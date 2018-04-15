В Черногории стартовали выборы президента

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Выборы президента Черногории в воскресенье проходят без инцидентов и нарушений, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК).

"До 9.00 проголосовали 39,7 тысячи избирателей, что составляет 7,46%", — сообщил представитель ГИК на пресс-конференции.

В избиркоме уточнили, что голосование "проходит мирно, без инцидентов", а на участке в городе Будва, который по техническим причинам был открыт позже, волеизъявление будет продолжено на один час.

Наблюдатели неправительственных организаций Центр мониторинга (CеMI) и Центр по демократическому переходу (CDT) сообщили о нарушениях на ряде участков: отсутствии некоторых членов участковых комиссий, громком произнесении членами комиссий имен избирателей, демонстрации избирателями своих бюллетеней, а также технических неполадках на местах для голосования.

Самая маленькая из республик бывшей Югославии выбирает президента в седьмой раз с 1990 года, когда здесь была введена многопартийная система.

Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.

В феврале в Черногории было совершено нападение на посольство США.