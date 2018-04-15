СМИ сообщили о взрыве на базе союзных сил Сирии, "Хезболлах" опровергает

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Информация о взрыве на базе союзных сил Сирии на юге провинции Алеппо не соответствует действительности, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы ливанского движения "Хезболлах".

"Сообщения, которые передали ряд спутниковых телеканалов и новостные интернет-порталы, неправда", — говорится в заявлении.

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Ряд телеканалов и оппозиционных интернет-СМИ сообщили о сильном взрыве на позициях шиитского ополчения, в том числе ливанской "Хезболлах". По данным СМИ, во время удара очевидцы видели в небе самолет. Погибли около 20 человек.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.