НАТО из-за Сирии созывает срочное заседание

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина.

НАТО намерено в субботу, 14 апреля, провести в Брюсселе срочное заседание по авиударам по объектам в Сирии при участии послов США, Великобритании и Франции, сообщает пресс-служба альянса.

Сообщается, что заседание будет транслироваться на сайте НАТО на английском и французском языках.

После встречи с послами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.