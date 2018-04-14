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    В мире

    НАТО из-за Сирии созывает срочное заседание

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (123)

    (обновлено: )36602
    Заседание будет транслироваться на сайте НАТО на английском и французском языках. После встречи с послами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. 

    Солдат сирийской армии. Архивное фото
    пресс-служба президента Сирии | Перейти в фотобанк
    Существует пять сценариев разрешения ситуации в Сирии
    НАТО намерено в субботу, 14 апреля, провести в Брюсселе срочное заседание по авиударам по объектам в Сирии при участии послов США, Великобритании и Франции, сообщает пресс-служба альянса.

    Сообщается, что заседание будет транслироваться на сайте НАТО на английском и французском языках.

    После встречи с послами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.

    США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. 

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