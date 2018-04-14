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    Экс-премьер Израиля не исключил возможности "всеобъемлющей войны"

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (111)

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    Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак считает, что в 2018 году есть еще большая вероятность всеобъемлющей войны.
    Эхуд Барак
    RIA News Сергей Субботин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак не исключил вероятности "всеобъемлющей войны" в текущем году.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В этом году есть еще большая вероятность всеобъемлющей войны", — заявил Барак в эфире Израильской телерадиокорпораци "Кан". Политик подчеркнул, что "в этом вопросе у Израиля нет проблем".

    Экс-премьер Израиля также прокомментировал удар западной коалиции по территории Сирии, назвав его "посланием, которое достигло своего адресата". Барак добавил, что не верит, что за ударом западных стран последует ответ Ирана или России.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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