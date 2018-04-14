Удары коалиции по Сирии. Есть жертвы среди мирного населения

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Не менее трех мирных жителей пострадали в результате удара западной коалиции по военному объекту в Хомсе, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

"Ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе, были перехвачены ПВО, их курс был изменен, в результате ранены трое мирных жителей", — сообщает агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.