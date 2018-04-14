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    Удары коалиции по Сирии. Есть жертвы среди мирного населения

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (107)

    (обновлено: )86921
    Сирийские СМИ сообщают, что в результате обстрела сил коалиции ранения получили трое мирных жителей.
    Удары коалиции по Сирии
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    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Не менее трех мирных жителей пострадали в результате удара западной коалиции по военному объекту в Хомсе, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

    "Ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе, были перехвачены ПВО, их курс был изменен, в результате ранены трое мирных жителей", — сообщает агентство.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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