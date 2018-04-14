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    Перехвачены все крылатые ракеты, выпущенные по аэродрому Думейр

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (104)

    (обновлено: )52170
    Министерство обороны России сообщает, что значительная часть выпущенных по Сирии ракет была сбита сирийской ПВО на подлете.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    aa.com.tr

    КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. Системы ПВО Сирии сбили значительную часть из более чем 100 крылатых ракет, выпущенных по сирийским объектам, а атака 12 ракет по аэродрому Думейр была полностью отбита, заявляет российское военное ведомство.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP
    "Трамп приказал бомбить". США и их союзники ударили по Сирии

    "Значительная часть выпущенных по Сирии ракет была сбита сирийской ПВО на подлете. Силы ПВО Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которыми был атакован военный аэродром Думейр", — говорится в заявлении Минобороны России, переданном телеканале "Россия-24" бегущей строкой.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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