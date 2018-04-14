США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии около 110 ракет

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Британские, американские и французские самолёты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, пострадали три человека, сообщил генштаб ВС Сирии.

"США, Британия и Франция осуществили тройственную агрессию около 3.55 по местному времени, выпустив около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города", — сообщается в заявлении генштаба.

"Системы ПВО Сирии высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали в одно и зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории. Ущерб нанесен только материальный", — говорится в заявлении.

Согласно ему, курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить. "В результате одна из них взорвалась, что привело к ранению троих мирных жителей", — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.