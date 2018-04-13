Армия САР нашла лабораторию по производству ядовитых веществ - СМИ

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Сирийская армия нашла лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ в поселении Афрантис в Восточной Гуте, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военной источник.

"Во время операций по зачистке в районе Афтарис в Восточной Гуте была обнаружена лаборатория оставшихся террористических организаций в поселении Афтарис, подготовленная для производства всех видов ядовитых веществ. В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков для производства запрещенного оружия", — заявил источник.

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Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".