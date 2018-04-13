наверх
14.04.201800:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Британия непричастна к инциденту в Сирии - США

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (83)

    (обновлено: )47814
    США, а также Великобритания и Франция по-прежнему убеждены в том, что в Думе была совершена химическая атака, которую провели власти Сирии.
    Гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Великобритания непричастна к инциденту в сирийском городе Дума, Россия своими утверждениями об обратном все ставит "с ног на голову", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Николай Капитоненко
    Голос Столицы
    Конфликт в Сирии доведут до максимальной точки кипения — Капитоненко

    "Это еще проявление того, как Россия берет информацию и пытается все поставить с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому (инциденту)", — заявила Науэрт на брифинге.

    Она добавила, что США, а также Великобритания и Франция по-прежнему убеждены в том, что Думе была совершена химическая атака, которую провели власти Сирии.

    Ранее сообщалось, что по ситуации в Сирии пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН.

    Кроме того, крупнейшие авиакомпании мира решили изменить свои маршруты из-за информации о возможном ударе США по Сирии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Вид на поврежденные здания в Восточной Гуте в Сирии
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство