Британия непричастна к инциденту в Сирии - США

КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Великобритания непричастна к инциденту в сирийском городе Дума, Россия своими утверждениями об обратном все ставит "с ног на голову", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Это еще проявление того, как Россия берет информацию и пытается все поставить с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому (инциденту)", — заявила Науэрт на брифинге.

Она добавила, что США, а также Великобритания и Франция по-прежнему убеждены в том, что Думе была совершена химическая атака, которую провели власти Сирии.

Ранее сообщалось, что по ситуации в Сирии пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН.

Кроме того, крупнейшие авиакомпании мира решили изменить свои маршруты из-за информации о возможном ударе США по Сирии.