Стало известно, зачем в машинах британской полиции появились плюшевые медведи

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Полицейские в Великобритании официально приступили к "работе" вместе с плюшевыми игрушками. Отныне в каждой патрульной машине правоохранители будут возить с собой мягкого медвежонка, которого будут использовать в работе с детьми.

По словам руководителя одного из департаментов полиции Мэта Пиктона, игрушки очень хорошо успокаивают малышей, которые попали в автомобильные аварии, с помощью них можно отвлечь ребенка, пока врач оказывает ему первую помощь, а полицейские разбираются в ситуации.

Кроме того, плюшевые медвежата помогают установить доверительный контакт между ребенком и полицейским в других ситуациях, например, когда малыш потерялся или стал свидетелем преступления.

Департамент дорожной полиции графства Сассекс уже объявил, что любой желающий может пожертвовать мягкую игрушку для такой благородной миссии. Кстати, такая же практика с использованием игрушек уже действует в Германии и Голландии.

— Traumatic Stress (@StressTraumatic) 13 апреля 2018 г.

​Ранее сообщалось, что ученики одной из школ в графстве Ланкашир в рамках учебного проекта отправили плюшевого щенка в космическое путешествие на воздушном шаре, к которому прикрепили камеру GoPro.