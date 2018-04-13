Американский миллиардер добился референдума о разделе Калифорнии

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Миллиардер Тим Дрейпер и его сторонники собрали требуемое число подписей для проведения референдума в Калифорнии, на плебисцит предлагается вынести вопрос о разделе штата — на северный, центральный и южный штаты.

Петицию Дрейпера подписали около 600 тысяч человек при 366 тысяч необходимых для проведения референдума. Предполагается, что голосование пройдет в ноябре параллельно с промежуточными выборами в конгресс США, сообщает Foxnews.

Дрейпер убежден, что централизация власти в самом крупном американском штате привела к возникновению таких хронических проблем, как неуклонный рост числа бездомных и падение качества среднего образования. "Я думаю, что три малых штата уполномочат народ воплотить всё, что они хотят", — заявляет миллиардер.

Проект о разделе Калифорнии ранее уже был представлен бизнесменом. Он безуспешно выступал с аналогичным предложением в 2014 и 2016 годах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести новый референдум по статусу Крыма. По его словам, это станет возможным после восстановления суверенитета Украины над этим регионом.