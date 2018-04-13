наверх
13.04.201816:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Американский миллиардер добился референдума о разделе Калифорнии

    (обновлено: )132
    Миллиардер Тим Дрейпер и его сторонники считают необходимым вынести вопрос о разделе Калифорнии - на северный, центральный и южный штаты. Предполагается, что референдум пройдет в ноябре 2018 года.
    Международный аэропорт Лос-Анджелеса, архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Миллиардер Тим Дрейпер и его сторонники собрали требуемое число подписей для проведения референдума в Калифорнии, на плебисцит предлагается вынести вопрос о разделе штата — на северный, центральный и южный штаты.

    Петр Порошенко
    president.gov.ua
    Скрытое и очевидное. Зачем Порошенко референдумы о НАТО и ЕС?

    Петицию Дрейпера подписали около 600 тысяч человек при 366 тысяч необходимых для проведения референдума. Предполагается, что голосование пройдет в ноябре параллельно с промежуточными выборами в конгресс США, сообщает Foxnews.

    Дрейпер убежден, что централизация власти в самом крупном американском штате привела к возникновению таких хронических проблем, как неуклонный рост числа бездомных и падение качества среднего образования. "Я думаю, что три малых штата уполномочат народ воплотить всё, что они хотят", — заявляет миллиардер.

    Проект о разделе Калифорнии ранее уже был представлен бизнесменом. Он безуспешно выступал с аналогичным предложением в 2014 и 2016 годах.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести новый референдум по статусу Крыма. По его словам, это станет возможным после восстановления суверенитета Украины над этим регионом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Николай Капитоненко
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство