Эйфелеву башню закрыли для посетителей

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Эйфелева башня в пятницу, 13 апреля, закрыта для посетителей из-за забастовки части сотрудников безопасности.

Об этом сообщается на сайте одной из главных достопримечательностей французской столицы.

"Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в пятницу, 13 апреля, по причине забастовки части сотрудников компании, отвечающих за безопасность", — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что близлежащие скверы остаются открытыми для посетителей.

Это не первая забастовка персонала достопримечательности, работники бастовали в том числе и в 2016-м, и в 2013 году. Главной причиной традиционно являются плохие условия труда и низкая заработная плата.

Эйфелева башня является одним из главных символов Парижа, за прошлый год ее посетили более шести миллионов человек.

Башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.