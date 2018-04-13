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    Эйфелеву башню закрыли для посетителей

    (обновлено: )41
    Как стало известно, Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в пятницу, 13 апреля, по причине забастовки части сотрудников компании, отвечающих за безопасность.
    Париж. Франция
    RIA News Александра Масальцева | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Эйфелева башня в пятницу, 13 апреля, закрыта для посетителей из-за забастовки части сотрудников безопасности.

    Об этом сообщается на сайте одной из главных достопримечательностей французской столицы.

    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    LUDOVIC MARIN/AFP
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя

    "Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в пятницу, 13 апреля, по причине забастовки части сотрудников компании, отвечающих за безопасность", — говорится в сообщении.

    Вместе с тем отмечается, что близлежащие скверы остаются открытыми для посетителей.

    Это не первая забастовка персонала достопримечательности, работники бастовали в том числе и в 2016-м, и в 2013 году. Главной причиной традиционно являются плохие условия труда и низкая заработная плата.

    Эйфелева башня является одним из главных символов Парижа, за прошлый год ее посетили более шести миллионов человек.

    Башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.

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