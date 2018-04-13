В Китае система распознавания лиц нашла преступника на 50-тысячном концерте

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Полиция арестовала на многотысячном концерте в Китае мужчину, разыскиваемого за экономические преступления, после того, как его обнаружила правителсьтвенная технология распознавания лиц, сообщает The Verge.

Разыскиваемый мужчина находился на концерте гонконгского певца Джеки Чунга, когда его узнали камеры безопасности. По данным South China Morning Post, мужчина, идентифицированный только по фамилии Ао, был шокирован, когда к нему подошли полицейские.

Ао, проехавший более ста километров с женой, чтобы попасть на концерт, сообщил властям, что чувствовал себя в безопасности в толпе, которая, по оценкам, насчитывала более 50 тыс. человек. По словам задержанного, он никогда бы не отправился на это мероприятие, если бы знал, что есть шанс его поимки с помощью камер.

Это не первый случай, когда технология распознавания лиц в Китае помогает поймать преступников на публичных мероприятиях. В прошлом году 25 разыскиваемых человек были арестованы на пивном фестивале, когда камеры на входах идентифицировали лица подозреваемых.

Кроме того, полиция в Чжэнчжоу тестирует очки со встроенным распознаванием лиц на отдельных железнодорожных станциях.