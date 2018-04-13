наверх
13.04.201811:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Британии ученые сообщили признак грядущей глобальной катастрофы

    Тема:

    Парижское соглашение по климату: минус США (23)

    (обновлено: )49511
    По мнению британских ученых, замедление морского течения Гольфстрим может привести к возникновению суровых зим в Западной Европе, ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей.
    Берег Атлантического океана на кубинском курорте
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Исследователи Университетского колледжа Лондона обнаружили, что морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет, сообщает The Guardian.

    Флаги Ирана на площади в Тегеране
    REUTERS Morteza Nikoubazl
    Экологическая катастрофа. Иран накрыл смертоносный соляной ураган

    По мнению ученых, это может привести к возникновению суровых зим в Западной Европе, ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей. 

    Гольфстрим входит в Атлантическую меридиональную циркуляцию — систему течений, которая включает теплые потоки, идущие с юга на север в верхних слоях океана, и глубинные холодные воды, текущие в обратном направлении. Глобальное потепление препятствует охлаждению воды, а таяние льда в Арктике приводит к тому, что в Северный Ледовитый океан попадают большие объемы пресной и, соответственно, менее плотной воды.

    Ученые проанализировали отложения на мысе Хаттерас в американском штате Северная Каролина, рядом с которым сталкиваются теплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. Из-за этого образуются завихрения и мели из наносного песка, опасные для кораблей. По размеру датированных песчинок можно судить о силе течений в тот или иной период времени.

    Оказалось, что скорость Атлантической меридиональной циркуляции достигла рекордного минимума более чем за полторы тысячи лет, став слабее на 15 процентов. Она начала замедление после окончания малого ледникового периода в XIV-XIX веках. Эта тенденция продолжилась из-за глобального потепления.

    Исследователи также пришли к выводу, что Гольфстрим станет еще слабее, поскольку атмосфера Земли продолжает нагреваться из-за сжигания человеком больших объемов ископаемого топлива.

    Ранее координатор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев заявил, что последствия глобальных изменений климата на земном шаре, а также другие экологические проблемы все чаще становятся катализатором конфликтных ситуаций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство