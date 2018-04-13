Лучшим фото года признан шокирующий снимок горящего венесуэльца

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В международном фотоконкурсе World Press Photo 2018 победило фото с горящим венесуэльцем, сообщил оргкомитет премии.

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Награда досталась венесуэльскому фотографу Рональдо Шемидту. Он сумел сфотографировать момент, когда один из протестующих против президента Николаса Мадуро оказался охвачен огнем после столкновений с полицией.

Другие лучшие кадры года изображают последствия конфликтов в горячих точках либо действий террористов.

Ранее в соцсети появился паблик "Сфоткай типа Рембрандт", где публикуют косплеи на героев известных картин, скульптур и средневековых миниатюр.