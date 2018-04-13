Amnesty International сообщила о смертных казнях в мире за год

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В минувшем году значительно уменьшилось число приведенных в исполнение смертных приговоров.

Согласно опубликованному докладу Amnesty International, в 2017 году были зафиксированы 993 таких случая в 23 странах (цифры не учитывают тысячи казней, проведённых в Китае, где эти данные по-прежнему остаются государственной тайной).

Число вынесенных за год смертных приговоров снизилось на 17% и составило 2591.

Между тем, например в Иране казнили как минимум пять человек за преступления, совершённые ими в возрасте до 18 лет. Людей с психическими или умственными расстройствами казнили или они ожидали исполнения своих смертных приговоров в Японии, на Мальдивах, в Пакистане, Сингапуре и США.

В Бахрейне, Китае, Иране, Ираке и Саудовской Аравии людям грозила смертная казнь после того, как они "признались" в совершении преступлений после пыток или других видов жестокого обращения. В Иране и Ираке некоторые из этих "признаний" транслировались в прямом эфире по телевидению.

По данным доклада, более половины (51%) от всех зафиксированных казней были проведены в Иране, который вместе с Саудовской Аравией, Ираком и Пакистаном совершил 84% от всех казней в мире.

В 2017 году после перерыва возобновили проведение казней Бахрейн, Иордания, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Белоруссия остаётся последней страной в Европе и Центральной Азии, которая продолжает выносить и приводить в исполнение смертные приговоры. Всего за 2017 год в стране вынесли 4 смертных приговора, а 2 казни привели в исполнение.

Как сообщалось ранее, власти американского штата Оклахомы первыми приняли решение о применении газообразного азота для приведения в исполнение смертных приговоров.