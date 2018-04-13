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    Мэра города расстреляли в Мексике

    (обновлено: )21
    Прокуратура расследует убийство мэра Тланепантлы Хосе Эфраина Гарсии, который ехал в машине по дороге между Сан-Пабло-Актипаном и Тепеакой. Это далеко не первый случай убийства мэров мексиканских городов.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    REUTERS

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Мэр города Тланепантла в мексиканском штате Пуэбла был убит в четверг, 12 апреля, сообщает генеральная прокуратура штата.

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    "Прокуратура расследует убийство мэра Тланепантлы Хосе Эфраина Гарсии, который ехал в машине по дороге между Сан-Пабло-Актипаном и Тепеакой, когда другие машины перекрыли ему путь, и он был ранен из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

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    Мэр был доставлен в госпиталь, однако от полученных ранений скончался.

    Это далеко не первый случай убийства мэров мексиканских городов. Так, в 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.

    В июле прошлого года вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.

    Ранее сообщалось, что семья из США с малолетними детьми найдена мертвой в Мексике. 

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