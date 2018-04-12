наверх
13.04.201800:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Кабмин Британии: без ответа применение химоружия оставлять нельзя

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (62)

    (обновлено: )20703
    Согласно сообщению офиса премьер-министра Великобритании, Кабинет министров согласился, что необходимо принять меры для облегчения страданий населения и для предотвращения дальнейшего применения химоружия режимом Асада.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Кабинет министров Великобритании по итогам двухчасового совещания в четверг постановил, что премьер-министр страны Тереза Мэй должна вместе с США и Францией продолжать координировать международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии, ни о каких конкретных решениях в переданном в РИА Новости сообщении офиса премьера не говорится.

    Избранный президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Разрядка в Сирии: непостоянный Трамп, надежда на мир еще остается

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.

    "Кабинет согласился, что режим Асада и в прошлом применял химоружие, и что с высокой степенью вероятности режим несет ответственность за субботнюю химатаку. Премьер-министр заявила, что это еще один пример эрозии международного законодательства в том, что касается применения химоружия, что серьезно беспокоит нас всех", — говорится в сообщении.

    После дискуссии кабмин пришел к выводу, что без ответа предполагаемое применение химоружия оставлять нельзя.

    "Кабинет согласился, что необходимо принять меры для облегчения страданий населения и для предотвращения дальнейшего применения химоружия режимом Асада. Кабинет согласился, что премьер-министр должна продолжать работать с союзниками в США и Франции над координацией международного ответа", — указывается в заявлении.

    Читайте также: Экспертиза по делу Скрипаля: узнали чем отравили… но это тайна

    В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

    В целом, решения кабмина достаточно для участия или неучастия Великобритании в военных действиях. Решение относительно военных действий принимает премьер-министр страны в соответствии с "королевской прерогативой".

    Однако лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Следственные действия по факту смерти Скрипаля
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство