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    В мире

    Меркель исключила участие Германии в военных действиях в Сирии

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (52)

    (обновлено: )12930
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет принимать участие в возможных военных действиях в Сирии. Однако, она отметила, что есть "много указаний" на то, что сирийские власти применили химоружие.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет принимать участие в возможных военных действиях в Сирии.

    "Мы должны посмотреть на полный спектр мер (которые могут быть приняты в связи с химатакой — Ред.). Мы (Германия — Ред.) поддержим любое действие в Совете безопасности ООН, также мы поддержим работу ОЗХО ", — заявила Меркель в четверг в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

    "Германия не будет участвовать в военных операциях", — подчеркнула Меркель.

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    При этом канцлер отметила, что есть "много указаний" на то, что сирийские власти применили химоружие.

    В среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут "хорошие, новые и "умные". Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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