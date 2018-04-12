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    ОЗХО установила вещество, которым отравили Скрипалей

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (203)

    (обновлено: )36707
    Название вещества, которым, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в докладе ОЗХО будет засекречено и доступно только членам организации.
    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Peter Nicholls

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось "токсичное химическое вещество", сообщает телеканал Sky News.

    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay
    Эхо дела Скрипаля. Британия и союзники заблокировали инициативу РФ в ОЗХО

    Sky News называют его "Новичком", при этом в самом документе, опубликованном изданием, такой формулировки нет. Название и структура вещества содержатся в полной версии доклада, доступной для стран-участниц ОЗХО.

    "Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое", — заявил глава британского МИД Борис Джонсон, комментируя доклад.

    Он призвал провести 18 апреля заседание исполнительного совета ОЗХО, чтобы "обсудить дальнейшие шаги".

    Накануне газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, эксперты завершили изучение инцидента в Солсбери и передали отчет Великобритании. В четверг его направят всем странам - членам ОЗХО.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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