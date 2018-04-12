Время мягкой политики в отношении РФ прошло - Помпео

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Время мягкой политики США в отношении РФ прошло, но дипломатия продолжится, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео.

"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом. Он заявил, что в списке уже числятся санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму в Украине и в Грузии".

"Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления", — говорится в показаниях Помпео.

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"Однако действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента (Дональда) Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться", — заявляет Помпео.

Как сообщалось, США готовят новый пакет санкций против России.