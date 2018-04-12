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    Генсек НАТО призвал страны Альянса решительно отвечать на действия РФ

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    Йенс Столтенберг утверждает, что развертывание военного контингента НАТО на восточной границе альянса стало "соразмерным ответом, нацеленным на оборону".
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберга. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса к решительным действиям в отношении России.

    Представительство НАТО. Архивное фото
    facebook.com/NLOUkraine
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    "Важно показать России, что такое поведение, как в ситуации с присоединением Крыма, кибератаками и нарушением международного права, не останется без последствий", — сказал генсек НАТО в интервью газете Süddeutschen Zeitung.

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    Столтенберг заявил, что развертывание военного контингента НАТО на восточной границе альянса стало "соразмерным ответом, нацеленным на оборону". Откажется ли НАТО от этого жесткого курса, зависит от российской стороны, отметил он.

    В то же время, по словам Столтенберга, НАТО стремиться к построению диалога с Москвой. "Мы не хотим новой "холодной войны". Если мы не будем вести диалог, у нас не получится уладить конфликт и улучшить взаимопонимание", — добавил он.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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