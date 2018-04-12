Генсек НАТО призвал страны Альянса решительно отвечать на действия РФ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса к решительным действиям в отношении России.

"Важно показать России, что такое поведение, как в ситуации с присоединением Крыма, кибератаками и нарушением международного права, не останется без последствий", — сказал генсек НАТО в интервью газете Süddeutschen Zeitung.

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Столтенберг заявил, что развертывание военного контингента НАТО на восточной границе альянса стало "соразмерным ответом, нацеленным на оборону". Откажется ли НАТО от этого жесткого курса, зависит от российской стороны, отметил он.

В то же время, по словам Столтенберга, НАТО стремиться к построению диалога с Москвой. "Мы не хотим новой "холодной войны". Если мы не будем вести диалог, у нас не получится уладить конфликт и улучшить взаимопонимание", — добавил он.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.