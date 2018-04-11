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    Французские ВВС по ошибке разбомбили фабрику

    (обновлено: )50790
    Из-за неверной геолокации пилоты истребителя французских ВВС Mirage 2000D сбросили учебную бомбу на крышу фабрики в городе Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон. Два человека были ранены.
    Dassault Mirage 2000
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Во Франции истребитель ВВС Mirage 2000D по ошибке сбросил авиабомбу на завод компании Faurecia, сообщает издание France Bleu.

    На месте крушения самолета в Алжире
    REUTERS Ramzi Boudina
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    Инцидент произошел 10 апреля во время оперативно-тактических учебных маневров эскадрильи в городе Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон.

    У сброшенной бомбы не было боевого заряда — это был учебный макет, который при падении пробил часть крыши одного из производственных цехов. Два человека получили ранения и были госпитализированы.

    На место вызвали полицию, пожарных и взрывотехников и экстренно эвакуировали более 150 сотрудников.

    Смотрите также: Истребитель по ошибке разбомбил лагерь беженцев в Нигерии: более 100 жертв

    ВВС Франции уже извинились за ошибку пилота. Военная прокуратура пообещала разобраться в причинах инцидента и наказать виновных за неверно предоставленную геолокацию.

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