Французские ВВС по ошибке разбомбили фабрику

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Во Франции истребитель ВВС Mirage 2000D по ошибке сбросил авиабомбу на завод компании Faurecia, сообщает издание France Bleu.

Инцидент произошел 10 апреля во время оперативно-тактических учебных маневров эскадрильи в городе Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон.

У сброшенной бомбы не было боевого заряда — это был учебный макет, который при падении пробил часть крыши одного из производственных цехов. Два человека получили ранения и были госпитализированы.

На место вызвали полицию, пожарных и взрывотехников и экстренно эвакуировали более 150 сотрудников.

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ВВС Франции уже извинились за ошибку пилота. Военная прокуратура пообещала разобраться в причинах инцидента и наказать виновных за неверно предоставленную геолокацию.