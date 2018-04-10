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    Ученые обнаружили опасность сушилок для рук

    (обновлено: )13110
    В ходе эксперимента микробиологи разделили чашки Петри с питательной средой на три категории. Некоторые из них оставляли на открытом воздухе, часть помещали под сушилки для рук, а оставшиеся положили под вентиляторы со слабым потоком воздуха.
    Сушилка для рук
    скриншот видео с YouTube

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий, в том числе опасных для человека. Исследование американских ученых опубликовал журнал Applied and Environmental Microbiology.

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    В ходе эксперимента микробиологи из университета Коннектикута разделили чашки Петри с питательной средой на три категории. Некоторые из них оставляли на открытом воздухе, часть помещали под сушилки для рук, а оставшиеся положили под вентиляторы со слабым потоком воздуха. Эксперимент показал, что бактерии намного активнее высеивались именно потоком воздуха из сушилки.

    В сосуде, подставленном под прибор для сушки рук, ученые обнаружили от 18 до 60 колоний бактерий, в чашке под вентилятором — от пяти до 12. На открытом воздухе в среднем образовалось меньше одной колонии. В посевах нашли споры сенной палочки Bacillus subtilis. Эта бактерия встречается в почве и безопасна для человека, однако ученые отмечают, что сушилки могут переносить и более серьезные микробы.

    Напомним, ранее американские ученые выяснили, как правильно спать.

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