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    Дети стрессуют. В Швеции школа отменила домашние задания и экзамены

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    Введенный запрет является временным, он касается учеников с седьмого по девятые классы и всех школьных предметов, кроме единого национального экзамена, уточняется в сообщении.
    Дети в Швеции
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Одна из средних школ города Буден на севере Швеции ввела временный запрет на домашние задания, контрольные работы и экзамены в течение всего апреля, объяснив это заботой о здоровье учеников, сообщает шведское телевидение SVT.

    "Школа Стюрескулан в Будене вводит запрет на домашние задания и тесты в течение всего апреля после исследований о стрессе среди учеников", — поясняется на сайте SVT.

    Введенный запрет является временным, он касается учеников с седьмого по девятые классы и всех школьных предметов, кроме единого национального экзамена, который ежегодно перед летними каникулами проводится среди девятиклассников.

    "Мы постоянно слышим о том, что согласно исследованиям наши дети плохо себя чувствуют и что это зависит от высокого уровня стресса, который они постоянно испытывают. Это наш способ попытаться уменьшить стресс", — сказала телевидению ректор школы Петронелла Сирка, поясняя решение.

    Если запрет скажется положительно на работе учителей и учебе школьников, то его продлят на два месяца после летних каникул, сказала она. Позже руководство школы собирается оценить эффект от введенной меры и надеется, что на полный запрет на экзамены и домашние задания школа сможет перейти в 2019 году. Во время эксперимента предлагается оценивать знания учеников во время занятий.

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