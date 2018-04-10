Они изменят человечество навсегда. Учёные требуют запретить секс-роботов

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Ученые выступили против секс-роботов, поскольку эти устройства дают мужчинам "слишком быстрый доступ к сексу", что может изменить человечество навсегда, пишет life.ru.

По словам профессора роботизации и исследования искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэля Шарки, главная опасность заключается в том, что до 25% всех мужчин в возрасте от 18 до 34 лет будут состоять в отношениях с роботами.

Специалисты компании ANVAS, проводившие изучение спроса на секс-роботов во Франции, отметили, что главными причинами для вступления в отношения с роботами остаются неприязнь и нежелание испытывать негативные последствия после брака с настоящими женщинами.

Также ученые полагают, что через 50 лет может появиться целое движение людей, которые будут выступать за отношения между людьми и роботами, а уже в ближайшие 10 лет женщины начнут испытывать дефицит настоящих мужчин.

Напомним, в Германии разработчики гуманоидного робота TIAGo из компании PAL Robotics научили искать путь к холодильнику, открывать его и приносить оттуда пиво запрошенной марки.