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    Они изменят человечество навсегда. Учёные требуют запретить секс-роботов

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    По мнению ученого, главная опасность заключается в том, что до 25% всех мужчин в возрасте от 18 до 34 лет будут состоять в отношениях с роботами.
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    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Ученые выступили против секс-роботов, поскольку эти устройства дают мужчинам "слишком быстрый доступ к сексу", что может изменить человечество навсегда, пишет life.ru.

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    По словам профессора роботизации и исследования искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэля Шарки, главная опасность заключается в том, что до 25% всех мужчин в возрасте от 18 до 34 лет будут состоять в отношениях с роботами.

    Специалисты компании ANVAS, проводившие изучение спроса на секс-роботов во Франции, отметили, что главными причинами для вступления в отношения с роботами остаются неприязнь и нежелание испытывать негативные последствия после брака с настоящими женщинами.

    Также ученые полагают, что через 50 лет может появиться целое движение людей, которые будут выступать за отношения между людьми и роботами, а уже в ближайшие 10 лет женщины начнут испытывать дефицит настоящих мужчин.

    Напомним, в Германии разработчики гуманоидного робота TIAGo из компании PAL Robotics научили искать путь к холодильнику, открывать его и приносить оттуда пиво запрошенной марки.

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