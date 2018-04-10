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    Во время авиаудара Израиля по сирийской авиабазе погибли иранские советники

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (451)

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    По словам советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Велаяти, ракетная атака сирийской авиабазы Тифор израильскими ВВС является нарушением суверенитета Сирии, которое противоречит всем международным нормам.
    Флаг Ирана у здания ООН
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Израилю придется ответить за ракетный удар по сирийской авиабазе, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Велаяти, передает телеканал Al-Mayadeen.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
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    В ночь на понедельник израильские ВВС атаковали авиабазу Тифор. По данным российского Минобороны, удар нанесли два истребителя F-15 — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. В результате инцидента погибли несколько иранских советников, российские военные не пострадали.

    Тегеран назвал случившееся нарушением суверенитета Сирии, которое противоречит всем международным нормам.

    В феврале израильтяне уже бомбили базу T-4, где, как они утверждали, располагается иранский пункт управления беспилотниками. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете, — пилот и штурман успели катапультироваться. В ответ на потерю самолета израильские ВВС атаковали под Дамаском еще ряд объектов, включая батареи ПВО.

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