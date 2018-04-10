Меркель анонсировала встречу лидеров ФРГ, Франции, Украины

twitter.com/STsegolko

КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Возможна встреча в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Украинский президент будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом (Франции Эммануэлем) Макроном, но это, конечно, не "нормандский формат", потому что в "нормандский формат" входят четыре человека. Российский президент (Владимир Путин — ред.) не приедет в Ахен", — сказала Меркель.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.