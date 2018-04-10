наверх
10.04.201814:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    В мире

    Меркель анонсировала встречу лидеров ФРГ, Франции, Украины

    (обновлено: )40414
    По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Порошенко будет находиться в Ахене, и там возможно, состоится короткая встреча с ней и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    twitter.com/STsegolko

    КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Возможна встреча в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

    "Украинский президент будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом (Франции Эммануэлем) Макроном, но это, конечно, не "нормандский формат", потому что в "нормандский формат" входят четыре человека. Российский президент (Владимир Путин — ред.) не приедет в Ахен", — сказала Меркель.

    В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Подтопление в Вилково
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии