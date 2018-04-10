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    В мире

    В Польше назвали бредом заявления о теракте на борту президентского Ту-154

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    Экс-глава МВД Польши Ежи Миллер отметил, что никакого покушения на президентский самолет в 2010 году не было.
    Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
    RIA News Олег Минеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Экс-глава МВД Польши Ежи Миллер назвал бредом заявления о вероятности теракта на борту самолета президента страны Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.

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    Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. В последнее время основной версией произошедшего в Варшаве называют теракт на борту самолета.

    "Я надеюсь, что те, кто рассказывает бред о причинах крушения, они просто не знают, о чем говорят. Если иначе, то это не по-человечески… Очевидно, что никакого покушения не было", — заявил Миллер в интервью Gazeta Wyborcza.

    Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

    Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

    Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

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