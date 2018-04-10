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    В Китае упала 19-метровая статуя императора

    (обновлено: )12501
    Девятнадцатиметровая фигура императора Цинь Шихуанди, которую установили в 2005 году, упала лицом в землю, в результате чего оно деформировалось. Статую быстро подняли с помощью кранов и вывезли.
    В Китае упала шеститонная статуя императора
    AFP

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Сильный ветер повалил с постамента шеститоннаю статую основателя китайской династии Цинь в городе Биньчжоу, сообщает Би-би-си со ссылкой на китайские СМИ.

    Девятнадцатиметровая фигура императора Цинь Шихуанди, которую установили в 2005 году, упала лицом в землю, в результате чего оно деформировалось. Статую быстро подняли с помощью кранов и вывезли.

    AFP
    В Китае упала шеститонная статуя императора

    "Этого от людей точно не скроешь. Сегодня у каждого с собой есть телефон, как такое скрыть?" — сказал изданию один из рабочих, который поднимал статую.

    На снимках видно, что статуя была пустой внутри и держалась на металлическом каркасе.

    AFP
    В Китае упала шеститонная статуя императора

    Основатель династии Цинь Шихуанди объединил Китай под своей властью в 221-206 гг. до нашей эры, завоевал все основные китайские провинции.

    Ранее сообщалось, что китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли.

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