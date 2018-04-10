В Китае упала 19-метровая статуя императора

AFP

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Сильный ветер повалил с постамента шеститоннаю статую основателя китайской династии Цинь в городе Биньчжоу, сообщает Би-би-си со ссылкой на китайские СМИ.

Девятнадцатиметровая фигура императора Цинь Шихуанди, которую установили в 2005 году, упала лицом в землю, в результате чего оно деформировалось. Статую быстро подняли с помощью кранов и вывезли.

AFP В Китае упала шеститонная статуя императора

"Этого от людей точно не скроешь. Сегодня у каждого с собой есть телефон, как такое скрыть?" — сказал изданию один из рабочих, который поднимал статую.

На снимках видно, что статуя была пустой внутри и держалась на металлическом каркасе.

AFP В Китае упала шеститонная статуя императора

Основатель династии Цинь Шихуанди объединил Китай под своей властью в 221-206 гг. до нашей эры, завоевал все основные китайские провинции.

Ранее сообщалось, что китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли.