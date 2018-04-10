На Филиппинах поймали кальмара, размером с человека

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Огромного моллюска выловили около одного из островов провинции Тави-Тави на Филиппинах. Кальмара доставили на берег одного из островов провинции Тави-Тави. Местные жители надеются в будущем поймать его огромных "родственников".

Фото со страницы gmanews в Facebook Кальмара размером с человека поймали

Как отмечается, рыбаки на Филиппинах поймали огромного кальмара длиной около 2,5 метра, сообщает Rakyatku News.

Они отметили, что раньше им не попадались такие крупные особи.

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